Blazer 2019 volta com ‘cara’ de SUV do Camaro

Com aparência agressiva, o novo SUV impressiona pelo visual e já recebeu o apelido de “Camaro dos SUVs” por lá e em outros países. Produzido no México, o carro dividirá a linha de montagem com o Equinox, que é importado de lá para o nosso País, dando a entender que a Nova Blazer também possa pintar por aqui em breve.

Valor

A renovada Blazer foi revelada pela General Motors em junho de 2018 no segmento de SUVs médios e agora finalmente começa a ser oferecida de forma oficial nos Estados Unidos.

Embora tenha sido registrada no Brasil pela GM, o crossover não teria muito espaço na atual gama de SUVs da marca por aqui. Logo, embora exista chances remotas, vale a torcida para que a montadora mude de ideia e ofereça esse carro de sucesso aos brasileiros também.

Por lá, ela aparece posicionada acima do Equinox e abaixo do Traverse. O utilitário chega ao mercado nas versões L, Blazer, RS e Premier com preços que começam em US$ 29.995, cerca de R$ 121.900 numa conversão simples.

Detalhes da Blazer

A Blazer 2019 sai de fábrica em todas as versões faróis HID, luzes LED e espelhos aquecidos, além de sistema de infoentretenimento de 8 polegadas com Apple Carplay e Android Auto, ar-condicionado de duas zonas e bancos traseiros deslizantes. Os modelos mais caros adicionam teto solar panorâmico, câmera específica para auxiliar o engate de trailers, volante e bancos com função de aquecimento e piloto automático adaptativo.

Derivado da plataforma que sustenta o Cadillac XT5, o modelo não tem motor e câmbio em longitudinal, mas sim transversal. Mesmo sendo feito na mesma fábrica de Cruze e Equinox, o SUV tem base diferente. Ainda assim, ele compartilhará alguns componentes, entre eles a transmissão automática de nove marchas do Equinox, que equipará as duas opções de motor, segundo o site GM Authority, haverá um 2.0 Turbo, sendo estas o 2.5 Ecotec SIDI com 194 cavalos, é o mesmo motor da S10 nacional, e 25,9 kgfm nas versões de base e V6 3.6 SIDI com 309 cavalos e 37 kgfm. O propulsor é o mesmo da Trailblazer vendida no Brasil, contudo com programação de maior força. Essa opção de quase 310 cavalos seria bastante atraente aos brasileiros.

Segundo a GM, o SUV terá um sistema de tração AWD que pode desligar o eixo traseiro, assim como já visto na Equinox, disponível com dupla embreagem de acoplamento nas versões RS e Premier. A suspensão traseira é multilink e a capacidade de reboque é de 2.040 kg. O modelo ainda tem o Traction Select, que é um seletor de modos de condução que podem ser acionados com o carro em movimento, este disponível de série também no 2.5 FWD.

Em meio a outras inovações, o carro apresenta porta-luvas com trava eletrônica, carregador wireless para celular, seis portas USB, volante e bancos com aquecimento ativados pela chave. Além disso, conta com alerta de faixa com correção, frenagem automática de emergência, alerta de colisão, tela de multimídia de 8 polegadas e cluster digital.

Visual agressivo

O Chevrolet Blazer 2019 chega com visual agressivo e inspirador e não se guia apenas no Camaro SS, mas também no LT. Assim, a frente segue os mesmos princípios de estética das versões do muscle car.

Com estilo muscular e imponente, a Blazer 2019 segue a tendência de faróis rebaixados com repetidores de direção, junto ao para-choque, tendo LEDs diurnos na parte superior. O teto é reto e a linha de cintura sobe abruptamente em direção ao teto e unindo-se ao defletor de ar no alto da tampa do bagageiro, criando colunas D bem expressivas. As lanternas em LED são grandes e possuem iluminação em forma triangular.

O desenho do SUV se define com a tampa do porta-malas que traz um recorte bem acentuado, simulando dando um aspecto de mal ao conjunto traseiro. O para-choque também tem um desenho bem interessante e integrado ao estilo superior. No caso do Chevrolet Blazer Premier, as rodas são tão brilhantes que chegam a ser conservadoras. Já no modelo “SS”, a pegada visual tem mais a ver com o veículo. Internamente, o painel é muito parecido com o Camaro e com direito aos grandes difusores de ar centrais circulares e multimídia MyLink 3 com Android Auto, Car Play e OnStar, cuja tela fica semi-embutida.

O acabamento entre as duas versões, que em realidade são RS e Premier, traz costuras vermelhas e tonalidades mais escuras no primeiro e um ar mais sóbrio no segundo. O console central parece muito com o do Equinox e o volante de quatro raios e cromados é o mesmo nas duas versões de estilo do SUV de cinco lugares.

O SUV da Chevrolet tem ainda um sistema de monitoramento em 360 graus, controle de cruzeiro adaptativo, câmera de guia para engate do reboque, controle dinâmico de estabilidade de reboque, alerta de faixa com correção, frenagem automática de emergência, alerta de colisão, tela de multimídia de 8 polegadas, cluster digital, banco traseiro com ajuste de distância, entre outros.