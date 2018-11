Black Edition Concept é a nova integrante Ranger

Condizente com a denominação, a Ranger Black Edition Concept tem como tema a cor preta, presente na carroceria e itens como rodas, retrovisores, maçanetas e estribos elétricos, além de faróis com máscara negra.

Principais características

A grade dianteira exibe o nome Ranger gravado no friso superior e um emblema da Ford de estilo vintage no centro – aplicado também na tampa traseira. O para-choque incorpora os faróis de neblina do tipo canhão e uma grade inferior com aletas horizontais. Alargadores de paralama tornam o seu visual mais robusto.

Os suportes tubulares de metal dos retrovisores e os piscas amarelos nos paralamas dianteiros estão entre os poucos detalhes contrastantes do veículo. Escudos de estilo parafusado na grade dianteira e nas saídas de ar laterais são outros itens exclusivos que destacam o apuro estético do veículo.

A picape tem também santantônio estilizado com proteção lateral da caçamba, protetor e iluminação na caçamba e rodas de liga leve de 18” com pneus 265/60 R18 All Season. Na cabine, traz bancos de couro com ajuste elétrico em oito posições para o motorista, ar-condicionado automático digital com dupla zona, acendimento automático dos faróis, retrovisor interno eletrocrômico, sensor de chuva e compartimento climatizado no console.

Embora estamos falando de uma picape, carro considerado bruto, ele também traz tecnologia e conforto. A bordo da cabine está a central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas e duas telas configuráveis de 4,2” no painel completam a lista de equipamentos.

No trem de força, a Ranger Black conserva a disposição para enfrentar todo tipo de terreno, com motor Duratorq 3.2 Diesel de 200 cv, tração 4×4 com diferencial traseiro blocante e transmissão automática de seis marchas.