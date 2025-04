Bita e amiguinhos fazem a festa no feriado

Foto: Mr. Plot

O bigodudo convida as crianças para uma aventura educativa com muita música

Quem vai ficar em Sâo Paulo no feriadão tem uma super dica para esta quinta-feira, 1° de maio. O Teatro Bravos, zona oeste da cidade, recebe em apresentação única o “Show do Bita – Crescer e Aprender”, aventura educativa, na qual as crianças exploram o mundo e a natureza cantando e dançando ao som de 20 músicas.

Bita é o personagem gorducho, com bigodão, cartola e suspensórios, que em mais de dez anos de trajetória, se transformou num fenômeno para pequenos a partir de 2 anos, ensinando noções de igualdade, inclusão e preservação da natureza.

O Mundo Bita é criação do Estúdio Mr. Plot, coordenado por Chaps Melo, João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida. Sucesso gigante entre as famílias, são mais de 18 bilhões de visualizações nas plataformas digitais e 13 milhões de inscritos no canal do Youtube.

“O show do Bita – Crescer e Aprender” surgiu após enquete nas redes sociais numa experiência lúdica, educativa, focado na importância da democracia inclusiva, mostrando para as crianças o quanto a educação é importante para o crescimento pessoal e social.

Ao lado dos amiguinhos Tito, Lila, Dan e Flora o divertido Bita interpreta, entre outras, “Cada coisa tem seu formato”, “Página por página”, “Eu quero ver você me pegar”, “Xic, Xic, Xic”, “Hora da Escola”, “Aos nossos professores”, “Sábia Coruja”, “A diferença que nos une” e “O Porquinho”.

SERVIÇO

O Show do Bita – Crescer e Aprender

Data: dia 1º de maio, quinta-feira, feriado, às 17 horas

Abertura da plateia: 16h30

Classificação: Livre

Duração: 70 minutos

Ingresso: entre R$ 45,00 e R$ 140,00

Vendas online: Sympla

https://bileto.sympla.com.br/event/103486

Crianças de 02 a 12 anos pagam meia-entrada. Crianças menores de 02 anos de idade (1 ano, 11 meses e 30 dias) não pagam entrada desde que assistam o espetáculo/show no colo do responsável.

Local: Teatro Bravos – 630 lugares

Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Complexo Aché Cultural, entre as Avenidas Faria Lima e Pedroso de Morais.