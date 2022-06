Birruga indica nova UBS para a Vila Rosina

A construção de um novo posto de saúde foi pedida pelo parlamentar ainda em 2017 por meio da indicação 1.454 e reiterada pelo documento 2.132/2021.

A solicitação se deu em razão das condições atuais do prédio que abriga a UBS não oferecer mais condições de atendimento a população. “Foi um encontro produtivo com a população. A nova UBS poderá oferecer melhores condições no atendimento dos moradores”, destaca Birruga.

