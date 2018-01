Bife costurado continha maconha e cocaína

No sábado, 27, uma visitante da Penitenciária “José Aparecido Ribeiro” foi flagrada pelos agentes tentando entrar com entorpecentes na unidade. Ao passar pelo body scanner, os ASPs perceberam que a mulher estava com ocultando algo em seu corpo. Questionada, ela admitiu estar com um invólucro em seu ânus e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento local para poder fazer a retirada. O invólucro continha 32 gramas de cocaína.

Já no domingo, 28, também na unidade, outra visitante tentou entrar com entorpecentes. Durante revista padrão, na alimentação levada para os presos pelos visitantes, uma mulher foi surpreendida com 54 gramas de maconha e 78 gramas de cocaína escondidas em uma vasilha que armazenava bifes. As carnes estavam costuradas umas nas outras na tentativa de esconder os entorpecentes.

No mesmo dia, mas na Penitenciária I “Mário Moura Albuquerque”, uma visitante foi surpreendida, após passar pelo scanner corporal, com um invólucro escondido em sua genitália. Questionada, ela confessou a posse do objeto e, após a retirada do invólucro em uma sala isolada, foi constatado que continha um mini celular e um chip.

Em todos os casos de apreensões com visitantes, eles são levados para Delegacia de Polícia para registro de boletim de ocorrência, além de serem automaticamente suspensos do rol de visitantes da unidade. No caso dos presos que receberiam os ilícitos, eles são isolados e respondem a Procedimento Apuratório Disciplinar.