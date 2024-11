Bianca Del Rio em São Paulo

Foto: Divulgação

A drag queen faz stand up para quem não se ofende facilmente e curte brilho e glamour

Na próxima terça-feira, 12 de novembro, o Teatro Bradesco recebe em apresentação única a humorista Bianca Del Rio. Nome artístico do ator, cantor, comediante, figurinista e drag queen Roy Haylock, a performer americana de ascendência cubana/hondurenha sobe ao palco da zona oeste com seu novo show “Dead Inside”.

Na carreira artística há quase três décadas Bianca Del Rio venceu por três anos consecutivos o New Orleans Gay Entertainer e em 2014 foi campeã da sexta temporada do RuPaul’s Drag Race, famoso reality show mostrando o talendo das drags. Ao contrário das concorrentes Del Rio realmente cantava, além de ser até hoje, a primeira e única ganhadora latina-americana do reality.

O show “Dead Inside” sacramenta o talento de Bianca Del Rio como ententainer seguindo o sucesso das turnês “Unsanitized” e “It’s Jester Joke” as quais passaram por 99 cidades em 27 países em apresentações sempre concorridas.

“Estou saindo da minha cripta e pegando a estrada novamente para lembrar a todos que ainda estou MORTA POR DENTRO! Se você gosta de humor irreverente, gosta de fantasias brilhantes e NÃO se ofende facilmente… este show é para você!”, atesta a comediante.

Importante ressaltar que o show será totalmente falado em inglês, sem tradução simultânea, por se tratar de um stand up.

SERVIÇO

Bianca Del Rio

Stand Up: Dead Inside

Dia 12 de novembro – 21 horas

Teatro Bradesco – Shopping Bourbon

Rua Palestra Itália, 500 – Perdizes – São Paulo – SP

Duração: 90 minutos

Livre

Ingressos a partir de R$ 150,00

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/bianca-del-rio-dead-inside-ao-vivo-em-sao-paulo-13272