Berinjela, uma basta no colesterol

Fonte de fibras, a berinjela possui boa quantidade de magnésio e vitamina K, relacionados à saúde dos ossos, além de vitamina C, potássio e niacina. Seu suco é capaz de diminuir a absorção do colesterol no intestino, isso quando algum produto de origem animal for ingerido durante as refeições. Já a berinjela desidratada em pó cria uma sensação de saciedade, o que favorece a menor ingestão de alimentos. No entanto, quem quer emagrecer com saúde, não pode ter uma dieta à base de farinha de berinjela e de qualquer outra.