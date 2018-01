Benefícios das algas marinhas

Uma opção para substituir a proteína e com poucas calorias, este alimento oferece sensação de saciedade, auxilia na digestão e contribui para a perda de peso ao absorver e eliminar a gordura do corpo.

Serve ainda para regular e purificar o sistema sanguíneo, prevenir enfermidades ósseas e auxiliar no bom funcionamento da tireoide. Seu poder desintoxicante ajuda a eliminar toxinas do organismo e sua ação antioxidante combate o envelhecimento precoce, além de limpar, revitalizar e nutrir a pele.

Por possuir gorduras saudáveis e ômega 3 em sua composição, atua no aparelho cardíaco ao reduzir os níveis do mau colesterol, LDL, e aumentar o bom colesterol, HDL. Sem contraindicação, em todos os casos deve-se seguir as orientação de um especialista antes de fazer uso das algas marinhas para fins medicinais.