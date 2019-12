Beneficiários do Bolsa Família começam a receber décimo terceiro

De acordo com a Medida Provisória 898, esse abono é pago em dobro em dezembro. O governo vai desembolsar R$ 2,5 bilhões com o pagamento do benefício deste mês, mais R$ 2,5 bilhões com o décimo terceiro.

No total, mais de 13 milhões de beneficiários estão sendo atendidos pelo programa em dezembro. Além disso, o pagamento extra vai ser feito nas mesmas datas, por meio dos mesmos canais pelos quais as pessoas já recebem as parcelas regulares do Bolsa Família.

Vale lembrar que o calendário de pagamentos vai seguir o dígito final do Número de Inscrição Social, o NIS.

Para saber mais, acesse caixa.gov.br. Entre em Benefícios e Programas; e depois, em Bolsa Família.