Belo também tem show remarcado

E a pandemia do Coronavírus continua provocando alterações nas agendas dos artistas. Quem remarcou dessa vez foi o cantor e compositor Belo. Sua apresentação passou para 21 de agosto no Tom Brasil. Teremos que esperar mais um pouco para conferir o show “Belo In Concert”, com o qual o músico vem percorrendo todo o país sempre em shows concorridos.