Belchior é homenageado em musical

Autor de canções inesquecíveis Antônio Carlos Belchior saiu de Sobral na década de 1970 e no eixo Rio-São Paulo tentou emplacar suas canções em vários festivais.

O sucesso veio quando Elis Regina interpretou duas músicas de suas músicas, “Velha Roupa Colorida” e “Como Nossos Pais”, no espetáculo Falso Brilhante.

A partir daí o cearense compôs e gravou alguns dos maiores clássicos da MPB, todas presentes em “Belchior, O Musical”.

A montagem traz a direção de Pedro Cadore, que também assina a organização dos textos em parceria com Cláudia Pinto. No palco os atores Pablo Paleologo e Bruno Suzano mostram a trajetória de Belchior e sua verve contestatória contra todo tipo de opressão.

Segundo Camila e Mikael Henman Belchior, filhos do cantor, “o foco nas palavras do nosso pai, tanto de músicas quanto de entrevistas, enaltece o compromisso do espetáculo com a filosofia dele.

“Nos emocionamos em ver a produção, tão alinhada com a proposta artística dele. Desejamos vida longa ao musical e que alcance o Brasil inteiro. Parabéns a todos pelo lindo trabalho e empenho”, se emocionam.

Uma competente banda desfila os grandes sucessos de Belchior, entre eles, “A Palo Seco”, “Na Hora do Almoço”, “Todo Sujo de Batom”, “Coração Selvagem”, “Mucuripe”, “Paralelas” e “Como Nossos Pais”.

O musical terá apenas duas sessões nos dias 12 e 13 de novembro no Teatro Bravos, em Pinheiros.

SERVIÇO

Belchior, o Musical

Dias 12 e 13 de novembro – 20 horas

Duração: 70 minutos

Classificação: 12 anos

Teatro Bravos

Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: de R$ 80,00 a R$ 100,00

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/76594

Siga o Rnews nas redes sociais