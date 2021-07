Beatles para sempre

O quarteto já recebeu inúmeras homenagens em coletâneas, biografias, musicais, filmes e, acima de tudo, bandas tributo. Aqui no Brasil um dos melhores tributos aos Fab Four vem de Vitória, ES. O Clube Big Beatles se dedica há 30 anos a reproduzir toda obra beatleniana com arranjos de prima e personalidade, dando uma cara própria às canções dos rapazes de Liverpool. Recordistas brasileiros em participações no Intertational Beatle Week, o Festival dos Beatles de Liverpool, os capixabas integram o Hall da Fama do evento desde 2008.

Em seu quarto álbum, disponível apenas nas plataformas digitais, os capixabas mostram um trabalho elaborado e ao mesmo tempo ousado que levou dez anos pra ser concluído. “Clube Big Beatles e Seus Sócios” traz treze canções as quais transitam por todas as fases do grupo inglês que integraram discos clássicos como “Help”, “Revolver”, “Rubber Soul”, “Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band”, “White Album”, “Abbey Road” e “Let It Be”. Entre os convidados estão Edgar Scandurra (While My Guitar Gently Weeps), Andreas Kisser (Get Back), Dado Villa-Lobos (Ticket To Ride), Armandinho Macedo (Something), Flávio Venturini (The Long And Winding Road) e Ivan Lins (Eleanor Rigby).

Para conferir o disco: https://ps.onerpm.com/ClubeBigBeatlesESeusSociosDeluxe