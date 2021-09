BC anuncia novas regras para o transações via Pix

A medida foi tomada após análises que mostram o aumento na incidência de sequestros-relâmpagos desde o surgimento do Pix. Ainda não há data para que novas regras comecem a valer, mas o presidente do Banco Central disse que espera as mudanças para as próximas semanas.

Veja as principais mudanças

• Das 20h às 6h fica estabelecido um limite de R$ 1.000 para transferências para mesmo banco, Pix e TED

• Se quiser aumentar esse limite, o cliente pode fazer a solicitação, mas haverá prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas para a efetivação do pedido feito por canal digital, impedindo o aumento imediato em situação de risco;

• Clientes passam a poder estabelecer limites transacionais diferentes no Pix para os períodos diurno e noturno, permitindo limites menores durante a noite;

• Instituições poderão permitir que usuários cadastrem com antecedência contas que poderão receber Pix acima dos limites estabelecidos;

• Haverá prazo mínimo de 24h para que o cadastramento prévio de contas por canal digital produza efeitos;

• É possível que uma transação fique retida por 30 minutos durante o dia ou por 60 minutos durante a noite para a análise de risco da operação.