BBB 2018 tem participantes confirmados e começa dia 22 de janeiro

Sempre com atrações novas, o BBB 2018 chega com a sua nova edição promete entreter o público que faz questão de acompanhar o programa.

Algumas divulgações começam a aparecer na TV e cada um já apareceu dando depoimentos e falando um pouco de sua vida.

Programa BBB

A versão brasileira do reality show Big Brother criada por John de Mol, é o que aqui chamamos de Big Brother Brasil, ou simplesmente: BBB. A primeira temporada do programa original foi realizada em 1999 nos Países Baixos.

No Brasil, a primeira apresentação ocorreu em 2002 com transmissões diárias na Rede Globo. Para acompanhar a tecnologia e envolver o maior número de pessoas, há versões para acompanhamento em pay-per-view e pelo sites Globo Play e Globosat Play.

Com um público espectador eclético, muitos são contrários e tantos adoram entrar na vida íntima daquelas pessoas. Seja como for, o programa é conhecido por ter quebrado o recorde mundial de maior votação em reality shows no mundo, com muitos milhões de votos.

O desafio consiste em manter confinados em uma casa cenográfica um número de participantes definidos pela produção do programa vigiados 24 horas por dia por câmeras espalhadas em todo ambiente. As pessoas se sujeitam a ficar absolutamente sem comunicação com o mundo externo e também sem comunicação com seus parentes e amigos. Não podem ler jornais ou ter quaisquer ferramentas que permitam obter informações de fora daquele ambiente de confinamento por todo período em que permanecerem no local.

Os participantes escolhidos pela produção do programa podem optar por querer ou não entrar na casa e têm o direito de desistir da participação a qualquer momento.

Estreia, episódios e temporadas

A estreia da 18ª temporada do reality show de maior sucesso no país e um dos mais polêmicos será em 22 de janeiro e quer que as novidades deixem o público cativo ainda mais sintonizado no programa.

Serão 88 episódios que vão ficar na telinha até 19 de abril com clima de fofoca e invasão de privacidade daqueles que se dispuseram a expor sua vida nesse período.

Boletim do BBB

O compromisso é manter o boletim BBB diariamente, as 13h, nas redes oficiais do reality! Guilherme Sousa, Tati Machado e Tata Dias irão entrar ao vivo para interagir com os telespectadores e fãs para contar todas as novidades que o programa tem. Haverá perfis oficiais no Twitter, Instagram e Facebook.

Controvérsia e críticas

Veiculado em horário noturno tardio, o BBB conta com chamadas constantes durante a programação diária e foi alvo de vários debates acerca de seu conteúdo. Para alguns, o programa apresenta alguns aspectos positivos, para outros, discórdias e vários pontos negativos. A pedagogas Amélia de Jorge Insauralde considera que nos tempos atuais o programa incentiva e induz os jovens ao erro e dá péssimo exemplo, além de promover atitudes precoces em se tratando de comportamento inadequado e outros.

Em 2002, o professor de ética jornalística da Faculdade Cásper Líbero, Eugênio Bucci, publicou contundente artigo em que equipara este reality show ao crime de sequestro, neste caso às avessas, uma versão circense do delito; para o educador, o programa é de mau gosto em todo o mundo, mas, no Brasil, chega a ser torpe. Compara os participantes a bobos num confinamento prolongado, visando a um sucesso à custa da perda da privacidade e não por um talento, pela qualidade do raciocínio ou por uma obra. Classifica-o como o mais deseducativo programa da televisão, porque passa valores como o de que a fama justifica qualquer humilhação e a conivência dos adultos face às crianças dá a estas a impressão de que o “circo” da exposição é um meio de ser alguém na vida.