Bazar Bota Fora do Hospital Fabiano de Cristo

Ação dá continuidade aos trabalhos de arrecadação de fundos para caridade da instituição

Neste sábado (10) acontece, a partir das 11h, o Bazar Bota Fora organizado pelo Hospital Espírita Fabiano de Cristo para a arrecadação de fundos para a manutenção dos atendimentos gratuitos voltados às pessoas com câncer. São roupas, acessórios, artigos de cozinha e decoração, materiais escolares, brinquedos, entre outros itens com preços imperdíveis para zerar o estoque do Bazar. O Bota Fora do Fabiano tem início às 11h e vai até às 15h no HEFC, localizado à Rua Canário, 600, Laranjeiras, Caieiras – SP.