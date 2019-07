Batida entre carretas deixa vítimas na Rodovia Edgar Máximo Zamboto

As informações e as imagens do acidente foram divulgadas na rede social pela equipe de emergência 192 de Campo Limpo Paulista.

De acordo com a publicação, uma das vítimas foi retirada das ferragem e conduzida ao Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista. O outro envolvido no acidente, foi retirado das ferragens com o apoio do Corpo de Bombeiros e a equipe do Águia da Polícia Militar.

O estado das vítimas que foram socorridas ainda não foi divulgado.