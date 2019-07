Barulho de máquinas de depósito incomoda moradores

Victor Hugo Pinto é um dos residentes do local e reclama da situação que gera muitos transtornos há anos. “O principal problema é o nível de ruído, pois como se trata de um depósito permanente, a céu aberto e sem muros, sofremos de segunda à sábado com o ronco do motor, apitos de ré e alarmes dos tratores e caminhões”, disse.

Segundo ele, o Jardim esperança é um bairro residencial e o nível de ruído permitido por lei para essa área é de 50 decibéis. “Gravei alguns vídeos junto com um decibelímetro e foi possível averiguar que os decibéis gerados pelo depósito em questão estão ultrapassando o limite permitido pela Lei do Psiu”, relatou Victor Hugo.

Para esclarecer sobre a reclamação, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e informou que ouvindo o apelo da comunidade tomará uma atitude retirando alguns serviços desse local. “Os veículos pesados também serão retirados e um muro será construído entre o deposito e as casas. Em breve esse problema será resolvido”, pontuou.