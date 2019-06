Baru, a castanha da saúde

Em pesquisa realizada ela Universidade de Brasília este alimento se mostrou eficaz para prevenir doenças, como cardiopatias, aterosclerose e até mesmo o envelhecimento precoce. Seu óleo contribui na prevenção da hipertensão e na redução do colesterol total e LDL, colesterol ruim. Ele regulariza os níveis de glicose no sangue e reduz a gordura abdominal.

Auxilia também na imunidade do corpo e no controle do estresse. Em razão da grande quantidade de ferro nesta amêndoa é empregado no combate à anemia. Este fruto ainda ajuda na cicatrização e na queda de cabelo.

Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do baru para fins medicinais.