Barro toma conta de rua na Vila Olinda

Há seis meses, a reportagem do jornal Regional News esteve no local atendendo ao pedido de moradores que relatavam o abandono do local. Mesmo com os apelos da população se tornando pública, nada foi feito ainda pela prefeitura.

A chuva que atinge a região contribuiu para piorar o que já era ruim. Uma grande quantidade de terra desceu do barranco e a lama ocupa quase toda via. “Sem calçada temos de andar pela rua. De um lado fica o córrego, de outro o barro. Assim, vamos nos aventurando em meio aso veículos que passam em alta velocidade”, apontou Guilherme Lopes.

O descaso com a rua também foi mencionado por Luiza Almeida. “É vergonhoso para nós ter de passar por isso. Corremos risco de sermos atropelados ou cairmos no córrego. Custa mandar uma máquina para limpar a rua?”, questionou.

Em busca de explicações, a assessoria de imprensa da prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.