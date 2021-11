Barra de cereal, um alimento de fibra

Outra vantagem é que, por possuírem fibras, a barra de cereal exige mais mastigação, o que propicia maior saciedade a quem as consome. É rico em carboidrato, um nutriente essencial para fornecer energia ao organismo. Porém, assim como qualquer outra fonte de energia, as barras de cereais têm que ser consumidas com moderação e jamais usadas para substituir as refeições, uma vez que não possuem qualidades nutricionais completas.

Assim como as frutas, sucos naturais, vitaminas, oleaginosas e iogurte naturais, elas são indicadas para serem consumidas nos lanches intermediários, ou seja, entre o café da manhã e o almoço ou entre o almoço e o jantar.

Em todos os casos, pede-se para seguir a orientação de um especialista antes de usar a barra de cereal para fins medicinais.