Bandidos foram presos após tentar roubar comerciante em Mairiporã

A ação teve início quando um comerciante, portando cerca R$ 400 mil, descia do carro para fazer o depósito do dinheiro em uma agência bancária na Rua 15 de Novembro. Ele acabou sendo surpreendido por dois indivíduos em uma moto que anunciaram o assalto.

Assutado, a vítima correu em direção a entrada do banco quando um dos criminosos disparou contra ele que foi atingido no ombro direito e o projétil ao transfixar o homem chocou-se contra a janela de vidros do banco.

Ao ouvir o estampido do tiro, o motorista de um veículo lançou o carro contra a motocicleta que estava ocupada pelos criminosos. A moto acabou prensada contra outro automóvel estacionado no local, mas os criminosos efetuaram fuga a pé sendo detidos pela equipe da viatura M-26204 no bairro do Barreiro e conduzidos à Delegacia de Polícia de Mairiporã.

A ação dos bandidos gerou apreensão no local e uma pessoa acabou sendo socorrida após surto de síndrome de pânico. A vítima atingida pelo disparo acabou sendo levada ao pronto-socorro municipal por populares. Ele foi medicado e liberado.