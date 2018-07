Banda Zaíra no Espaço Rio Verde

Formado em 2005 em Piracicaba o grupo traz inúmeras peculiaridades: tem o forró como mote central, mas agregando diversos elementos da música brasileira e sem medo de misturar. Tanto na parte instrumental, quanto nos arranjos a Zaíra não receia botar tudo no caldeirão. Lá estão os tradicionais zabumba, sanfona e triângulo em harmonia com violão tenor, banjo, contrabaixo e até distorção. Além disso, utilizam também a “percuteria” (bateria tocada de pé com percussão afro-brasileira) e faísca (cigar box guitar, guitarra feita em caixa de charuto, adaptada pela Zaíra para o cavaco). Formado por Beibi (zabumba/vocal), Rafa Virgolino (sanfona), Diego (triângulo), Rafinha (cavaco/violão tenor/banjo), Matheus (contrabaixo) e Maicon (percussão/bateria/viola) a banda leva para o Espaço Rio Verde show de lançamento do quarto álbum de estúdio “Levanta, Sacode e Dança”. O disco dá continuidade ao bom trabalho desenvolvido pelo sexteto em “O Forro de Dona Zaíra” (2008), “Tome Forró” (2012) e “#AntenasERaízes” (2013).

Nestes treze anos de carreira os piracicabanos já conseguiram feitos notáveis. Tocaram na Rio + 20, realizaram várias turnês pela Europa tocando na França, Noruega, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Portugal e Holanda e desde 2009 são convidados para todas as edições da Virada Cultural em São Paulo.

Já realizaram parcerias com gigantes da música popular brasileira como Hermeto Pascoal, Dominguinhos e Paulo Freire.

Em “Levanta, Sacode e Dança” a banda conta com a participação da banda Franciso, el hombre e do rapper Rapadura.

Uma grande noite pra conferir na faixa esta excelente banda.

Serviço

Banda Zaíra

Dia 9 de agosto

Show de lançamento do disco “Levanta, Sacode e Dança”

Local: Espaço Rio Verde – Rua Belmira Braga, 119

Quanto: Grátis

Horário: 20 horas

Inf: 3459-5321