Banda tipo exportação

Surgido em 2011 na capital paulista a Ted Marengos faz hoje seu primeiro show nos Estados Unidos, tocando em Los Angeles, numa turnê de mais de trinta apresentações que passará por várias cidades da Terra do Tio Sam.

Realmente um feito e tanto, uma vez que conseguir uma agenda tão extensa, mesmo aqui no Brasil é tarefa pra poucos.

O trio têm o intuito de conquistar o público americano e para isso mostrará um repertório autoral todo em inglês.

Esta tour por terras americanas também servirá para divulgar o novo disco dos caras, “Timeless Beat”, lançado recentemente em todas as plataformas digitais. No set list estão “I’m not going back” “All In The Same Beat”, “Steady Grandma”, “A Message” e “Savage Rock and Roll”. Outro destaque do set é “Eternally Fab”, que ganhou recentemente um videoclipe, já disponível no Youtube.

A canção é uma homenagem a uma das grandes influências dos irmãos: The Beatles.

Sobre a turnê Júlio Starace diz que “o rock and roll é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos no final da década de 40 e início dos anos 50. Teve suas raízes nos estilos musicais norte-americanos como country, blues, R&B e Gospel que rapidamente se espalhou para o resto do mundo. E o inglês tem a sonoridade do rock and roll”.

Além de Los Angeles o Ted Marengos se apresentará também em Austin, Dallas, Oklahoma, Charlotte, Nova York, Pittsburgh, Cleveland, entre outras.

Mas os fãs brasileiros podem ficar tranquilos, Assim que voltarem da tour americana a banda tem um show marcado no dia 26 de agosto na Heavy House, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Então só podemos esperar.

Muito sucesso ao Ted Marengos.