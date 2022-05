Banda O Grilo no Blue Note

Integrado por Pedro Martins (vocal), Lucas Teixeira (bateria), Gabriel Cavallari (baixo) e Felipe Martins (guitarra) o grupo sobe ao palco do Blue Note dentro do projeto “Rolling Stone Novas Vozes”. Como é próprio de garotos na casa dos vinte e poucos anos eles versam nas canções os anseios da juventude, romances e existencialismo tratados de forma leve e irônica.

Discograficamente O Grilo lançou o EP “O Herói do Futuro” (2017), com direito a um clipe divertido disponível no Youtube e o álbum “Você não Sabe de Nada” (2021).

Entre os momentos mais emblemáticos da banda está a apresentação no Lollapalloza, de 2019. O show rolou no Palco Onix e contou com a participação de Carol Navarro e Toledo Ramos do grupo Supercombo. No set list não devem faltar “O Herói do Futuro”, “Serenata Existencialista”, “Contramão”, “Meu Amor”, “Trela”, “Competição de Ego”, “Terreiro” e “Lalaiá”. Oportunidade bacanuda pra conferir uma das boas novidades da música pop paulistana.

SERVIÇO

O Grilo

Dia 25 de maio – 20 horas

Onde: Blue Note São Paulo

Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação

https://bluenotesp.com/show/o-grilo-rolling-stone-novas-vozes/