Banda MP Mais retoma agenda de shows

A banda MP Mais, formada por integrantes da cidade, é mais uma que se destaca nesse ramo. Após um período parado devido a pandemia, volta a se apresentar e todo talento poderá ser visto no projeto “Quintas Culturais”, idealizado pela Secretaria de Cultura de Turismo de Caieiras, que faz uma homenagem as grandes cantoras do Brasil.

A iniciativa, aliás, foi o que motivou a MP Mais, que surgiu em 2013, a voltar com os shows. “Poder voltar a cantar num projeto como esse tem sido muito especial. A música é o que me traz paz, não sei como conseguimos ficar esse período distante dela”, disse a vocalista, Anayre Soares.

Com um gênero musical super animado e diferente do que tem ganhado mais popularidade hoje em dia (como samba e sertanejo) a Banda MP quer resgatar a qualidade musical dos artistas das décadas de 1980 e 90, mas respeitando os grandes nomes que surgiram na atualidade. “Nosso objetivo é satisfazer nosso público e atrair outros. Para isso, buscamos inspirações em Michael Jackson, Earth Wind Fire, Tim Maia, Beyoncé, Jota Quest, Red Hot Chilli Peppers e Bruno Mars”, destacou Anayre. O baixista da banda, Kiko Bass, contou qual serão os próximos passos da banda.

“Entramos de cabeça nesse projeto e queremos mostrar nosso trabalho para o maior número de pessoas com nossos shows e gravações. Também temos planos de compor nosso trabalho autoral, além dos covers, que amamos fazer. Trabalhamos forte para criar e lançar nosso próprio som”, declarou.

O trabalho da banda pode ser acompanhado pelo perfil do Instagram no @banda.mpmais. É por esse canal, que os integrantes irão divulgar a data de quando será transmitida a participação no projeto “Quintas Culturais”.

Interessado em contratar a banda podem entrar em contato pelo número (11) 998084147 ou por e-mail: bandampmais@gmail.com.