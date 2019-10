Banda Incógnita toca no Sarau do Porco a Pá

O encontro começa às 18h30, com o clube de leitura. Neste mês será debatido o livro “Voltar para casa”, romance de Toni Morrison, primeira escritora negra a receber um Prêmio Nobel de Literatura.

Em seguida, o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito, que a cada mês, vem aumentando o número de participantes.

A apresentação musical fica por conta da Banda Incógnita. Formada em 2018, a Banda Incógnita tem como integrantes ex-membros de antigos grupos da região de Franco da Rocha: Luiz Delfino (guitarra), Rodrigo Zarwanski (bateria) e Luiz Primo (baixo e vocal), que já participaram do “Barato da Basiléia”, “Naipe” e “Rotunda”. À eles juntou-se André Oliveira (guitarra), o mais jovem do grupo. Com uma proposta eclética, a Incógnita caminha entre o Rock e o Blues, mas tropeça na MPB, no brega e até na guitarrada.

A entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”, na Avenida Olindo Dártora, nº 4560, Morro Grande, Caieiras.