Banda Hotelo na Casa Natura Musical

Foto: Divulgação

O grupo faz show comemorando cinco anos do álbum “Mapa Astral”

A friaca brava tá chegando a São Paulo. Apesar disso, vale a pena conferir o show do quarteto Hotelo que rola neste sábado, 25 de maio, na Casa Natura Musical.

A banda formada por Deco Martins (vocal), Conrado Banks (baixo/voz), Julinho Pettermann (guitarra/voz) e Tito Caviglia (guitarra) faz apresentação única no palco da zona oeste paulistana comemorando cinco anos do lançamento do disco “Mapa Astral”.

O registro discográfico traz uma canção para cada signo do zodíaco e jogou holofotes nos rapazes que em dez anos de carreira lançaram vários singles e EPs, além de marcarem presença em festivais como Planeta Brasil, Nômade e shows país afora.

A sonoridade do Hotelo vai do pop, ao rock, passando pelo punk e reggae e dentre seus inúmeros e diversos parceiros estão Dinho Ouro Preto, Vitor Kley, Ana Caetano, Vitória Falcão, Di Ferrero, Tati Quebra Barraco e Ana Gabriela.

Com milhares de visualizações nas plataformas digitais o quarteto leva para a Casa Natura Musical um set list que, além das canções de “Mapa Astral” deve incluir “Fim”, “Por um Triz”, “Sorte”, “Maior Que Nós”, “Mel Limão”, “Eu Não Preciso de Ninguém” e “A Nossa História”.

SERVIÇO

Hotelo – Mapa Astral – Cinco anos

Dia 25 de maio – 21h30

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo

Show – 21h30

Classificação: 16 anos

INGRESSOS a partir de R$ 30,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/92655/d/248530

Ingressos gratuitos para pessoas trans