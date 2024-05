Banda Filarmônica de São Paulo no Teatro J. Safra

Foto: Divulgação

Serão dois concertos celebrando a obra de compositores americanos

Num final de semana com feriado prolongado a dica para quem vai ficar na capital são os dois recitais que a Banda Filarmônica de São Paulo realiza no Teatro J. Safra.

A Filarmônica sobe ao palco da zona oeste com o concerto “Histórias Sinfônicas – A música sinfônica das Américas” no qual executa obras de compositores “que expressam, através de uma sonoridade única, os sentimentos que permeiam diversas nações das três américas”.

Durante 70 minutos e sob regência do Maestro Eliezer Nascimento a BFSP viaja pelas Américas numa pluralidade de timbres, harmonias, acordes e arranjos, indo do Brasil aos Estados Unidos revelando o quanto a música clássica americana é fascinante.

No programa será executada a peça “Alísios” do renomado compositor carioca Alexandre Travassos. Escrita dentro do gênero dobrado sinfônico a obra segue as tradições das marchas militares e foi inspirada nos ventos alísios que percorrem o litoral de leste para oeste no Ceará os quais impressionaram Travassos servindo de inspiração.

Os Estados Unidos estão representados no concerto atráves do compositor Robert W. Smith. Dele será executada a obra “Promising Skies”, que no “formato de poema sinfônico, retrata a experiência vivida pela passagem do furação Katrina, que arrasou New Orleans em 2005”.

Entre outras peças, também está no programa “200 – 3° Suíte para Banda” do compositor colombiano Victoriano Valencia. Esta obra foi encomendada para a celebração dos 200 anos de independência da Colômbia e foi composta em 4 movimentos: Independência, Territórios do Norte, Territórios do Sul e Utopia”.

SERVIÇO

“Histórias Sinfônicas – A música sinfônica das Américas”

Com a Banda Filarmônica de São Paulo

Datas: 1º de junho às 20h e 02 de junho, às 18h

Duração: 70 min

Gênero: musical

Classificação: livre

Ingressos: entre R$ 15,00 e R$ 60,00

Vendas em https://www.eventim.com.br/artist/filarmonicadesaopaulo/?affiliate=JSA

Bilheteria

Quartas e quintas – 14 às 21h

Sextas, Sábados e Domingos – 14h até o horário dos espetáculos

Aceita os cartões de débito e crédito: Amex, Dinners, Elo, Mastercard, Visa e Hipercard. Não aceita cheques.

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra – 627 lugares

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento: Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00