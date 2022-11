Banda Capital Inicial se apresenta no Espaço Unimed

Tem mais banda oitentista apagando velinhas. Agora quem faz aniversários são os brasilienses do Capital Inicial. A banda liderada pelo vocalista Dinho Ouro Preto sobe ao palco do Espaço Unimed, hoje à noite “4.0”. A apresentação única faz parte da turnê que está percorrendo o Brasil em comemoração aos quarentas anos do grupo. Além, de Ouro Preto integram o CI o baixista Flávio Lemos, o batera Fê Lemos e o guitarrista Yves Passarel. Como músicos de apoio estão Robledo Silva (violão/teclados) e Fabiano Carelli (guitarra/vocal). A história já é conhecida. O Capital Inicial se formou após o fim do Aborto Elétrico, banda que era integrada por Flávio, Fê e Renato Russo, que depois criou a Legião Urbana. Nessas quatro décadas os caras lançaram discos emblemáticos como “Capital Incial” (1986), “Todos os Lados” (1989), “Eletricidade” (1991), “Atrás dos Olhos” (1998), “Rosas e Vinho Tinto” (2002) e “Sonora” (2018). No repertório desta noite não devem faltar “Música Urbana”, “Fátima”, “Veraneio Vascaína”, “Independência”, “O Passageiro”, “Natasha”, “Kamikaze” e “Depois da Meia-noite”.

SERVIÇO:

Capital Inicial

Show: 4.0

Dia 18 de novembro – 22h30

Onde: Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795

Classificação: 18 anos

Inf: http://espacounimed.com.br/766-capital-inicial

Siga o Rnews nas redes sociais