Banda Black Rio em São Paulo

Foto: Divulgação

O grupo carioca é precurssor do Soul/funk em nosso país

No próximo dia 13 de janeiro a Banda Black Rio faz apresentação única no Blue Note SP, zona central da capital paulista. Formada em 1976 pelo multi-instrumentista Oberdan Magalhães (1945-1984) a Black Rio surgiu na efervescência do movimento que nos anos 70 reverenciava o R&B, Soul, Funk e jazz numa fusão com o nosso samba criando uma sonoridade irresistível.

Quem já foi a um show da BBR sabe que não dá pra ficar indiferente ao turbilhão sonoro dos caras, sendo obrigatório dançar do começo ao fim. O samba-funk dos cariocas é estímulo para o cérebro e corpo.

Apesar de quase cinquenta anos de trajetória a discografia da BBR é curta: lançaram apenas seis álbuns de estúdio, sendo os principais no final da década de 70 e começo dos anos 80.

A estreia dos cariocas em disco rolou com “Maria Fumaça”, de 1977, produzido por Marco Mazzola. A faixa-título bombou nas rádios e pistas de dança do Brasil, além de ser o tema principal da novela “Locomotivas”, da Rede Globo.

Depois vieram “Gafieira Universal”, de 1978 e “Saci Pererê”, de 1980. Infelizmente a morte de Oberdan, no meio da década de 80 fez o grupo mergulhar num hiato de mais de quinze anos.

A reformulação e retomada da BBR veio em 2001, por intermédio de William Magalhães, filho de Oberdan. Empunhando os mics, além de tocar guitarra, teclados, piano e baixo William comanda a nova BBR em shows de alto nível devido à incrível técnica dos instrumentistas.

Com William Magalhães à frente lançaram “Movimento”, 2001, “Super Nova Samba Funk”, 2011 e “O Som das América”, 2019.

No repertório deste showzaço no Blue Note SP não ficarão de fora “Mr. Funky Samba”, “Aos Pés do Redentor”, “Vidigal”, “Metalúrgica” e “Na Baixa do Sapateiro”.

SERVIÇO

Banda Black Rio

Dia 13 de janeiro – 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Consolação – São Paulo

Classificaçã: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/banda-black-rio/