Bancos vão restringir atendimento a situações indispensáveis em SP

O anúncio foi feito pela Febraban, Federação Brasileira de Bancos, que alega o recente aumento de casos de Covid-19. As novas regras devem durar enquanto o estado for mantido na fase vermelha – o que, no momento, está previsto até 19 de março.

A entidade também informou que não existe uma lista fechada dos atendimentos que poderão ser realizados nas agências. Os funcionários dos bancos decidirão caso a caso.

Pessoas do grupo de risco, como os que têm acima de 60 anos e as gestantes, terão atendimento exclusivo das 9 às 10 horas na rede de agências no estado de São Paulo. Os demais clientes serão atendidos “pelo menos” entre 10 e 15 horas.

“Os bancos reforçam a necessidade de que os clientes e o público em geral evitem ao máximo o comparecimento presencial nas agências bancárias do estado, utilizando os canais digitais como principal meio de acesso aos serviços. O atendimento pelo celular (mobile banking), pelo computador (internet banking) e telefônico (call centers) estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário”, afirma a Febraban.