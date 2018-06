Bancos terão horário de atendimento alterados nos jogos do Brasil na Copa

As agências bancárias terão horário diferenciado para o atendimento ao público. De acordo com a Circular n.º 3.897, emitida pelo Banco Central do Brasil em 09.05.2018, e por motivos de segurança das agências e de transporte de valores, a recomendação é de que sejam adotados os seguintes expedientes, baseados no horário de Brasília/DF:

De acordo com a Febraban, Federação Brasileira de Bancos, o atendimento ocorrerá da seguinte maneira:

• Em dias de jogos às 9h, o atendimento ao público nas agências bancárias do interior, da capital e regiões metropolitanas será das 13h às 17h.

• Em dias de jogos às 11h, o atendimento ao público nas agências do interior, da capital e regiões metropolitanas será das 8h30 às 10h30 e das 14h00 às 16h00.

• Em dias de jogos às 15h, o atendimento ao público nas agências do interior, da capital e regiões metropolitanas será das 9h00 às 13h00.

A Febraban esclarece, ainda, que os bancos deverão afixar em suas dependências aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil, com uma com antecedência mínima de 48 horas.

Pagamento de contas

A federação lembra que os bancos oferecem aos clientes opções como os caixas eletrônicos, a internet banking, o aplicativo do banco no celular (mobile banking) e operações bancárias por telefone. “Os canais alternativos para transações bancárias facilitam a vida do consumidor. Mesmo durante feriados, os canais como Internet Banking e caixas eletrônicos funcionam normalmente”, diz o diretor-adjunto de Operações da Febraban, Walter Tadeu Pinto de Faria.