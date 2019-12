Bancos iniciam mutirão para cliente negociar dívidas

Organizado pelo Banco Central e pela Febraban, Federação Brasileira de Bancos, o mutirão altera o horário de expedientes de parte das agências bancárias de todo o país. São sete instituições financeiras (Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco Pan, Caixa Econômica, Itaú e Santander), que terão o horário estendido até as 20 horas para oferecer orientação financeira e negociar dívidas em atraso de seus clientes, em condições especiais.

A negociação ainda poderá ser feita nas demais agências desses bancos, localizadas em todo o território nacional, no horário normal de funcionamento, nos canais digitais das instituições e pela plataforma consumidor.gov.br.

Segundo a Febraban, os bancos Votorantim e Safra também participam da iniciativa, somente por meio dos canais digitais.

Dívidas com bancos

Segundo levantamento da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, a maior parte das dívidas (53%) em aberto no país está ligada a instituições financeiras. Já o comércio responde por uma fatia de 17% do total de dívidas. O setor de comunicação foi responsável por 12% das pendências e as contas de água e luz, por 10%.

*Com informações da Agência Brasil