Bancos de SP adotam horário exclusivo para grupo de risco de covid-19

Com as mudanças, maiores de 60 anos e gestantes passam a ser atendidas das 9 às 10 horas, enquanto que o restante dos clientes serão atendidos entre 10 e 15 horas.

Segundo a Febraban, o acesso dos clientes nas agências será restrito a casos em que o atendimento presencial seja indispensável. Nos demais casos, os clientes serão orientados a usar terminais de autoatendimento ou outros meios eletrônicos.

De acordo com o órgão, as novas medidas foram adotadas com base no aumento do número de mortes pela covid-19 no Estado de São Paulo e a adoção de medidas restritivas pelo governo do Estado. “Com a colaboração de todos, o país será capaz de conter e reduzir seus efeitos negativos sobre a população”, disse a diretoria da Febraban.