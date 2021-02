Bancos de sangue de São Paulo operam em nível crítico. Seja um doador

De acordo com a Fundação Pró-Sangue, a operação está com apenas 30% da capacidade desde a semana passada.

No banco de sangue, ligado ao governo de São Paulo e que abastece mais de cem hospitais, cinco dos oito tipo sanguíneos estão atualmente com estoques em nível crítico, com bolsas suficientes para o atendimento apenas por poucos dias.

A pandemia é uma das responsáveis, já que as restrições de deslocamento e até o receio de se frequentar ambientes hospitalares têm influenciado no comportamento dos voluntários. No entanto, o novo coronavírus não é um impedimento para a doação. Quem se relacionou com pessoas contaminadas ou mesmo contraiu a covid-19 pode contribuir normalmente, desde que espere entre 14 e 30 dias após o contato ou o desaparecimento dos sintomas para fazer a doação.

Nem mesmo a vacinação é um problema. Quem tomou a CoronaVac, já pode doar sangue dois dias após a aplicação, enquanto que quem foi imunizado com a dose da AstraZeneca deve aguardar uma semana.

Além de cumprir com todos os protocolos sanitários para o tornar seguro o ambiente aos doadores, para evitar aglomeração e reduzir o tempo de espera, a Pró-Sangue também tem privilegiado a doação a partir do agendamento, com dia e hora marcados.

QUEM NÃO PODE DOAR

• Menores de 16 anos

• Maiores de 69 anos (Obs.: quem nunca doou antes dos 60 anos não pode mais doar)

• Pessoas com menos de 50 kg

• Se houver febre no dia da doação

• Pessoas que apresentaram quadros de anemia ou alterações cardíacas no exame pré-doação Grávidas e mães que amamentam há menos de 1 ano

• Pacientes com HIVe hepatites B e C

NA PANDEMIA DE COVID-19

• Pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados devem esperar 14 dias após o último contato

• Pessoas diagnosticadas com covid-19 devem esperar 30 dias após a recuperação da doença

• Pessoas que tiveram sintomas respiratórios e febre também devem esperar 30 dias após a recuperação

• Após tomar a vacina CoronaVac, esperar 48 horas; após tomar a vacina da AstraZeneca, esperar sete dias.

COMO AGENDAR

Fazer cadastro no site da Pró-Sangue.

• É preciso saber o tipo sanguíneo exato

• Escolher a unidade de preferência e os horários disponíveis

• Obs.: Antes da doação é realizada pré-avaliação que pode revelar outros cenários de inaptidão

Fonte: Fundação Pró-Sangue e Ministério da Saúde