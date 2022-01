Banco de Leite Humano do HU está com 70% do estoque

No mês de dezembro de 2021 foram doados 91 litros de leite, sendo que destes números, 60 litros foram para o HU, 17 para o Hospital Pitangueiras e 14 litros para o hospital Paulo Sacramento. Com essa quantidade, 48 recém-nascidos foram atendidos.

Para manter a demanda, o Banco de Leite precisa de doadoras. Para doar, basta ser saudável e não estar fazendo uso de nenhum medicamento que interfira na qualidade do leite materno. A equipe do Banco de Leite retira o leite na casa da doadora, desde que resida em Jundiaí, Itupeva, Cabreúva, Itatiba, Louveira, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista.

As interessadas podem entrar em contato com o Banco de Leite, será feito uma breve entrevista e, estando apta para ser doadora, a equipe do BLH vai até a residência e ensina como fazer a ordenha e armazenamento. O telefone do Banco de Leite é 08000-178155.

Certificado

A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano( RBLH) concedeu um certificado ao Banco de Leite Humano de Jundiaí pelo trabalho que realizou em 2021 diante da pandemia imposta pela Covid-19 que trouxe novos desafios.

A coordenadora do BLH de Jundiaí, Marcela Bionti comemorou o reconhecimento nacional. “É com muita alegria que recebemos o certificado da Rede Brasileira. Este ano de 2021 foi muito difícil, com desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Mas, as pessoas foram solidárias e o nosso Banco de Leite foi capaz de ajudar muitos bebês de vários hospitais da nossa cidade. Recebemos com muita gratidão e entusiasmo esse reconhecimento”, enfatizou.