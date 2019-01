Banana, quanto mais madura, melhor

Uma pesquisa recente comprovou que na medida em que as bananas vão amadurecendo, elas desenvolvem uma série de manchas escuras de cor marrom e preta que invadem quase toda a casca, e quanto mais manchas escuras tenha a fruta, mais benefícios ela trará ao organismo e, em especial, ao sistema imunológico, por aumentar o número de leucócitos e reforçar as defesas do organismo. O estudo evidenciou ainda que quanto mais maduro o alimento, maior o nível de antioxidantes que se concentram nele, evitando o envelhecimento precoce das células, além de elevar o seu efeito anticancerígeno.

Este fruto maduro também melhora a saúde cardiovascular, diminui os sintomas da depressão, auxilia no bom funcionamento do cérebro, combate a hipertensão, contribui para uma boa digestão e no andamento intestinal, além de prevenir diversas doenças e favorecer a absorção de cálcio, fortalecendo os ossos. Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da banana madura para fins medicinais.