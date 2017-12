Baixar Waze GPS grátis, um aplicativo com benefícios e riscos para o motorista

Considerado uma rede social com base nas informações repassada também por usuários sobre o trânsito por meio dessa interação, os wazers encontram alternativas sobre a melhor rota que possibilita fugir dos congestionamentos além de saber detalhes ou problemas em vias onde se trafega no exato instante o que permite escolher o caminho mais rápido para chegar ao destino. São questões como por exemplo de engarrafamentos quando o software é capaz de concluir que o trânsito está ruim e um usuário que trafega naquele ambiente consegue avisar que houve um acidente em determinado local, deixando a informação disponível em forma de aviso aos demais que estiverem por perto. Assim também ocorre com radares, eventos, obras ou qualquer outra interrupção que possa estar ocorrendo pelas ruas. Justamente por ser colaborativo, a experiência de um usuário enriquece a jornada de outro.

Desde que a tecnologia e os celulares invadiram o dia-a-dia do brasileiro, o uso intensivo do aparelho de GPS foi substituído por celulares e softwares com conectividade e usabilidade mais simples e acessíveis, capaz de gerar resultados iguais, melhores e até mais interessantes.

Foi exatamente isso que aconteceu com o Waze, um dos aplicativos de grande sucesso que passaram a tomar conta das rotas de motoristas por todo o país, principalmente por atender plataformas dos usuários tanto de smartphones no sistema Android como os de iOS, sistema operacional da Apple.

Os resultados positivos da utilização e popularização do aplicativo estão em alta que foram inspiração para as montadoras colocarem o sistema direto como item de produção de alguns modelos de veículos, como é o caso do Onix que está repleto de recursos tecnológicos, atualizado com sistema Android Auto na tela do Chevrolet MyLink.

Benefícios e também riscos do Waze

Com usabilidade simples e agradável, o Waze é o aplicativo favorito dos usuários de GPS, mas sua utilização pode apresentar alguns riscos para o motorista, justamente por ser interativo e colaborativo.

Se por um lado o aplicativo trouxe vantagens de indicar achar caminhos mais curtos, mais rápidos e menos problemáticos em relação ao trânsito, por outro, promove distração ao volante.

Além disso, eventualmente o Waze envolve-se em algumas polêmicas a respeito de sua própria formulação de rotas, nem sempre acertadas, levando a caminhos perigosos e, as vezes, para fatalidades. Como o software só analisa as rotas e as informações recebidas, ele não distingue, por exemplo, locais onde existe mais ou menos incidência de violência contra carros. Outro ponto problemático são caminhos indicados com nomes de vias, avenidas ou estradas de nomes iguais e trajetos parecidos que acaba levando motoristas a passar por caminhos extremamente perigosos e suspeitos.

Já se tem conhecimento de situações em que situações de confusão de rota levaram a assaltos, ataques e, algumas vezes, até mesmo em ferimentos fatais dos motoristas que seguiram estes caminhos sem saber, apenas confiando na rota montada pelo próprio Waze. Vale salientar que o aplicativo não é um consultor de segurança e não tem identificador de estatísticas policiais de locais violentos ou propensos a assaltos ou de periculosidade.

A dica para evitar riscos é se informar antes a respeito do local ao qual irá se dirigir e conferir, de preferência antes de sair de casa, qual é a rota que o Waze está sugerindo que você siga.

Brasil é o segundo no ranking do Waze

Por conta de misturar navegador e rede social em um único aplicativo de utilidade fundamental às localizações, já com a opção de comando de voz, o Waze é considerado como um dos aplicativos mais utilizados no mundo. A informação é da chefe de parceria Global do Waze, a americana Di-Ann Eisnor: “Desde que foi lançado nos EUA em 2009, o software alcançou mais de 49 milhões de usuários no mundo todo e esse número continua crescendo”.

No Brasil o aplicativo tem mais de cinco milhões de usuários, ocupando a segunda posição no ranking mundial do mercado do Waze e um dos motivos é a comunicação de fiscalização em forma de radares e da Lei Seca, o que atrai muitos adeptos para a ferramenta. Por conta desse volume de usuários, já existe mais benefícios para colaborar com os ‘wazers’, como a atualização farequente de mapas e nome de ruas, entre outros quesitos disponíveis.

O aplicativo é gratuito e pode ser baixado através das lojas virtuais dos seus aparelhos (Android e iOS) ou ir no site oficial do aplicativo.