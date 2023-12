Azeite, o óleo da saúde

O azeite de oliva extravirgem é um tipo de óleo muito saudável para o nosso corpo. Extraído da azeitona, seu consumo é feito há muitos séculos. Segundo historiadores, o azeite já chegou a ser utilizado para aliviar dores e tratar feridas em períodos de guerra.

Os mediterrâneos o chamavam de ‘ouro líquido’ pelos seus benefícios importantes para a saúde.

Entre as propriedades existentes no azeite podemos destacar: gorduras monoinsaturadas, ômega 9, vitaminas E, A e K, ferro, cálcio, magnésio, potássio e aminoácidos. Além disso, esse tipo de óleo possui substâncias antioxidantes que auxiliam no bom funcionamento do organismo.

Aqui no Brasil, a forma mais comum de utilizarmos o azeite é no tempero de saladas e para realçar o sabor de diferentes tipos de receitas.

Conheça os principais benefícios do azeite

* Possui propriedades anti-inflamatórias

* Previne doenças cardiovasculares

* Reduz o colesterol

* Diminui o risco de diabetes

* Protege o cérebro graças à sua ação antioxidante

* Melhora os sintomas da artrite

* Faz bem para os ossos

* Pode ser usado no combate à depressão

* Previne casos de colite ulcerativa

* Retarda o envelhecimento

* Ameniza dores no ouvido, pois combate o excesso de cera

* Pode ser usado no cabelo como hidratante natural

* Ajuda na digestão e aumenta a saciedade

* Age como um hidratante para peles secas, melhorando a elasticidade e a vitalidade da pele.

Há ainda diversos estudos em andamento para comprovar os efeitos positivos do azeite no combate à doença de Alzheimer, que causa a deterioração das funções cerebrais e prejudica funções como linguagem e memória nos pacientes.

Outras pesquisas recentes relacionam os antioxidantes presentes no azeite à redução de riscos de câncer. De acordo com cientistas, os compostos existentes no azeite são eficazes para combater células malignas do nosso corpo, incluindo as que causam câncer de mama e câncer colorretal. Em todos os casos, recomenda-se a consulta a um especialista antes do consumo e utilização.

Outro ponto que vem se destacado nos estudos científicos relacionados ao azeite é o controle de peso e o combate a bactérias que podem causar úlceras.

Vale lembrar que, apesar de diversas evidências, nenhum alimento é responsável por fazer milagres no corpo e reduzir o peso de forma rápida. Para ter bons resultados na saúde como um todo, é preciso seguir orientações de um médico, fazer exames periódicos para avaliar as taxas do organismo e ter um estilo de vida saudável.

Isso inclui, por exemplo, seguir as diretrizes da medicina preventiva para reduzir os riscos de doenças, atuando na prevenção e não apenas na cura das enfermidades. Em alguns casos, além da alimentação saudável, o médico poderá indicar o uso de suplementação. Mas cada paciente deverá ser analisado de forma individual pelo especialista.