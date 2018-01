Aviso de vencimento de IPVA não será mais por carta

Os proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo não vão mais receber pelo correio o aviso de vencimento do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, em 2018. A consulta deverá ser feita apenas pela internet, no site www.valoripva2018.fazenda.sp.gov.br. Para isso é preciso fornecer o número do Renavam e a placa do veículo.