Avião de pequeno porte cai na Serra da Cantareira

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão Marcos Palumbo, a aeronave saiu de Jundiaí, no interior paulista, e ia pousar no Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo. Não se sabe a quantidade de pessoas que estavam na aeronave.

Para atender a ocorrência, oito equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, que é mata fechada e tem difícil acesso. Os socorristas tiveram que usar um helicóptero para chegar até lá e descer de rapel.

Por volta das 15 horas, o Corpo de Bombeiros informou que foi encontrado um corpo perto do avião. Também foi localizada a caixa preta da aeronave. “Infelizmente não foram localizados sobreviventes, apenas despojos mortais”, declarou o Corpo de Bombeiros, sem passar mais detalhes.

