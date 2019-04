Avianca Brasil cancela voos e volta a operar com mesmo número de quando começou a atuar

A média que era de 237 voos diários, voltaram a 37 em média a partir desta semana, contra 36 voos diários em 2003, ano em que a companhia, ainda sob o nome de Ocean Air, recebeu autorização para operar, segundo dados da Anac, Agência Nacional de Aviação Civil.

Com a redução, a empresa operará em apenas quatro aeroportos: Brasília, Congonhas, em São Paulo, Salvador e Santos Dumont, no Rio. Milhares de voos foram cancelados desde 13 de abril e o número tem aumentado desde então.

Posicionamento

A companhia aérea disse que tem entrado em contato com os passageiros afetados para oferecer reembolso ou opções de reacomodação. Também esclareceu que, se as passagens foram compradas por meio de agências ou sites de viagem, o passageiro deve entrar em contato diretamente com as empresas.

Segundo a Anac, em caso de cancelamento ou de alteração do voo por iniciativa da Avianca, o passageiro deve ter os seus direitos respeitados, disponíveis para consulta no portal da Anac na internet.

Reclamações podem ser feitas pela plataforma Consumidor.gov.br e, caso não sejam atendidas, o passageiro poderá recorrer aos órgãos do Serviço Nacional de Defesa do Consumidor.

Sobre a queda de voos, a Avianca Brasil não se manifestou. “Até o momento, não temos qualquer informação nova, além do comunicado enviado anteriormente e no qual a empresa já informava do cancelamento pontual de determinados voos. Os dados atualizados desses voos estão no site da Avianca”, informou, por meio da assessoria de imprensa.