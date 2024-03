Aventuras beatlenianas

Foto: Divulgação

Musical apresenta os Beatles para os baixinhos

No próximo final de semana o Teatro J. Safra, zona oeste de São Paulo, recebe o musical “A Misteriosa Viagem Mágica”. Excelente dica para todas as idades o espetáculo é a nova aventura da banda/projeto “Beatles Para Crianças” e acontece no sábado (9) e domingo (10) com sessões às 16 horas.

Comemorando sete anos de sucesso a banda criada pelos educadores/músicos Fábio Freire e Gabriel Maneti objetiva levar aos baixinhos a obra dos Fab Four, que apesar de terem encerrado atividades há mais de cinquenta anos são uma instituição da cultura pop mundial.

A dupla domina completamente o repertório dos Garotos de Liverpool e interpretando canções emblemáticas como “Get Back”, “Revolution”, “Help”, “Yellow Submarine” e “From Me To You” permite aos pequenos travar contato com a “musicalização, iniciação ao rock, lìngua inglesa e a inquestionável referência do universo Beatles”.

“A Misteriosa Viagem Mágica” é montagem nova e inédita recheada de histórias do universo fantástico e lúdico beatleniano com o público embarcando no submarino amarelo em aventuras desafiadoras, navegando por lugares inusitados e inacreditáveis.

A produção caprichada é para todas as gerações já que pais fãs de Beatles vão curtir tanto quanto os pequenos num espetáculo interativo e emocionante.

SERVIÇO

Beatles Para Crianças

A Misteriosa Viagem Mágica

Dias 9 e 10 de março – 16 horas

Duração: 60 minutos

Livre

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=452