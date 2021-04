Avenida Salvador da Pátria continua fechada e gera problemas

Alegando existir irregularidades, mas sem dar muitos detalhes e prazo para reabertura, o prefeito determinou a interdição em 8 de janeiro deste ano. A via foi construída e inaugurada no final de 2020 para desafogar o trânsito da Rodovia SP-332 na região do Serpa. Mas Lagoinha alegou situações que colocavam em risco os condutores, mas sem apontar consistência nos motivos apresentados.

Mais de três meses se passaram e a falta de informações e de obras no local tem irritado o motorista que utilizava a via para escapar do transito caótico da rodovia.

Agora, em meio a pandemia, outra questão preocupa, já que pessoas passaram a utilizar a avenida para caminhar e causam aglomeração. Outra situação perigosa é que sem fiscalização por parte do Departamento de Trânsito, muitos motociclistas utilizam o acesso irregularmente. “Agora sim está perigoso. Muitos motoqueiros usam a via ilegalmente e colocam em risco a vida de quem caminha pelo local”, disse Ademir Oliveira.

Pelas redes sociais, flagrantes de pessoas reunidas na avenida também foram criticadas. “Não é a primeira vez que isso acontece. Muitas pessoas morrendo em Caieiras e Franco da Rocha e essa galera se aglomerando na via que está fechada. Se ninguém fiscalizar, vai ficar difícil”, postou um internauta. Adalberto Gomes Carvalho questionou sobre a reabertura da avenida. “Não adianta dizer que tem irregularidades e não mostrar. Pior ainda é não ver obras e ninguém dar qualquer satisfação sobre a reabertura”, criticou.

Uma semana após o fechamento da via, em outro vídeo, o prefeito Lagoinha mostrou uma obra realizada pela Elektro que elevou os fios de alta tensão na saída da avenida já com acesso a SP-23 sentido Franco da Rocha. Mas outras explicações não foram passadas e o acesso continua fechado aos motoristas.

Em busca de informações do por que do fechamento da via e mais detalhes das irregularidades dita pelo prefeito, o jornal Regional News entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura que não encaminhou resposta até o fechamento da matéria.