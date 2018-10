Avenida Pauliceia continua perigosa e receberá manutenção

Em 2016 e em fevereiro deste ano, o jornal Regional News publicou duas matérias mostrando o quanto já estava ruim para o motorista passar pela avenida. Alguns serviços foram feitos, mas a pista ainda apresenta questões adversas fazendo com que novas reclamações fossem registradas.

No trevo do Alambique, por exemplo, uma grande quantidade de terra invadiu a pista e oferece riscos aos motoristas. Já na entrada para o Jardim Morro Grande, a falta do dispositivo de acesso ao bairro, proporciona registros de acidentes. A falta de sinalização de solo e placas contribuem para ampliar os problemas.

Jeferson Santos passa pelo trecho todos os dias e confirma os problemas e riscos enfrentados pelos motoristas. “Onde tem trevo está ruim. Onde precisa não tem.”, relatou.

Catarina Silva mora nas proximidades e também pede manutenção e obras para a avenida. “Entrar sentido Jardim Morro Grande continua perigoso para quem trafega sentido Morro Grande/Laranjeiras. Se faz necessário a instalação de um trevo, bem como o recapeamento de toda a via”, declarou.

Na matéria feita em fevereiro desse ano, a prefeitura de Caieiras foi procurada e após vistoria do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, foi informado que o pavimento da Avenida Pauliceia estava danificado em boa parte por conta das obras da Sabesp, dificultando a implantação de sinalização horizontal. Na ocasião, o prefeito Gerson Romero também explicou que aguardava a liberação de uma verba estadual para realizar melhorias. O chefe do executivo voltou a ser procurado e desta vez informou que existe um projeto aprovado e tão logo acabe o período eleitoral, com chegada de recursos será possível dar andamento nas obras.

A Sabesp também foi procurada e esclareceu que, neste endereço, foram realizadas obras de manutenção na rede de abastecimento de água e que a reposição de pavimento foi concluída na quarta-feira, 3.