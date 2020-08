Avenida no Jardim Esperança recebe lixo e entulho ilegalmente

De acordo com Regina Cerqueira, aos domingos a rua é fechada para realização de caminhadas. É neste dia que a situação piora, já que muitos descartam de tudo na área que margeia a avenida. “Já jogaram máscaras cirúrgicas no meu portão e na calçada. A rua virou descarte de lixo do Jardim Esperança até o Nova Era. Tem resto de piso, sofá, comida. Logo, vão acabar com a beleza da mata”, declarou.

Para evitar que o local vire um lixão, a moradora pede que a prefeitura fiscalize.

O prefeito Gersinho Romero foi procurado para se manifestar, ficou perplexo com as imagens feitas pelo jornal Regional News e informou que tomará as medidas necessárias. “Não é para ficar assim. Vamos tomar as medidas necessárias para que a via seja limpa e vamos ampliar a fiscalização para flagrar quem está despejando esse material de forma irregular na avenida e nas margens da mata”, disse.