Avenida Inajar de Souza na Cachoeirinha interditada para evento

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações da Avenida Inajar de Souza, que será interditada entre as ruas Catanduvas do Sul e Barão de São Luís, na Cachoeirinha, zona norte da cidade, no domingo (18), da 00H01 às 24h00, para a realização do evento “Parada de Natal 2022”, promovida pela Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha.

Alternativas

Os veículos que transitam no sentido bairro, deverão seguir à direita na Rua Alexandre Fuzaro, Rua Catanduvas do Sul, Cruzar Avenida Inajar de Souza e à direita na reversível montada no sentido centro, seguir até retorno da Rua Barão de São Luís e Avenida Inajar de Souza, sentido bairro.

Os veículos que transitam no sentido centro, deverão seguir à direita na Praça Benedicto Durval Pestana Barbosa e Avenida Inajar de Souza, sentido centro.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

Respeite a sinalização;

Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;

Foto: CET