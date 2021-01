Avenida fechada prejudica motoristas

A interdição ocorreu em 8 de janeiro quando em vídeo publicado nas redes sociais o gestor, ao lado de dois secretários, informou a população acerca do fechamento da pista alegando situações que colocavam em risco os condutores, mas sem apontar consistência nos motivos apresentados.

A falta de informações e de obras no local tem irritado o motorista que utilizava a via para escapar do transito caótico da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332. Nas redes sociais, cobranças foram disparadas na página da prefeitura. “Como você fecha está via, sem ter outra para diminuir o trânsito infernal?”, protestou Gustavo Dantas.

O pedido para que o prefeito aponte o que existe de errado com a via também fez parte dos questionamentos. “Aponte as irregularidades, dê prazos para a conclusão e informe de onde virá a verba para as correções, já que o município está sem verba”, cobrou Dantas.

Tico Vitorano lembrou que a via ajuda a minimizar os problemas com o trânsito e precisa ser liberada novamente. “Prefeito, por favor indique as irregularidades. Para nós que passamos todos os dias pela região, essa obra ajudou um pouco”, declarou.

Almir Martins foi outro a cobrar explicações. “Precisa mostrar quais são os problemas. Já que veio a público se manifestar, que revele quais são as tantas irregularidades e obras que serão necessárias para reabrir esse acesso muito útil para os motoristas em horário de pico” disse Almir.

Em meio aos comentários, houve também quem achou prudente o fechamento. “Passava por lá todos os dias e realmente está perigoso. Foi bom mesmo que fecharam esse acesso”, falou Alex dos Santos.

Uma semana após o fechamento, em outro vídeo, o prefeito Lagoinha mostrou uma obra realizada pela Elektro que elevou os fios de alta tensão na saída da avenida já com acesso a SP-23 sentido Franco da Rocha. Mas outras explicações não foram passadas até o momento. Até a quarta-feira, 20, o acesso continuava fechado aos motoristas.

Em busca de informações do porquê do fechamento da via e mais detalhes das irregularidades dita pelo prefeito, o jornal Regional News entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura que não encaminhou resposta até o fechamento da matéria.