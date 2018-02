Avenida apresenta problemas na Vila Eliza

No local é possível notar um asfalto ruim e muitos buracos que atrapalham e oferecem risco aos motoristas e até aos transeuntes, uma vez que em vários trechos não existem calçadas e as pessoas são obrigadas a andarem pela rua.

Não bastasse essa situação, segundo alguns cidadãos, devido á avenida ficar na divisa com Francisco Morato, às vezes surge um jogo de empurra entre as prefeituras, dificultando a realização de obras, mas eles garantem que é de responsabilidade do governo franco-rochense o trabalho.

O principal pedido remete ao recapeamento da avenida. “Como têm buracos e rachaduras em vários trechos, o ideal é recapear ela inteira. Alguma coisa precisa ser feita e o que não pode é demorar tanto para atender nossos pedidos”, disse uma cidadã.

De acordo com outro morador, a rua é bastante movimentada e também utilizada por crianças para andarem de bicicleta. “Até mesmo eles correm risco de queda. Os buracos em alguns trechos são grandes e até a brincadeira deles fica prejudicada”, declarou.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura de Franco da Rocha foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.