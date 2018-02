Avaliação em test drive da Renault Captur 2018 surpreende

São muitas transformações que promovem uma frenética dinâmica no sentido de buscar mais vendas e avançar o objetivo pela liderança de mercado.

Tudo isso somado às facilidades que o mundo moderno permite, a Renault vem ganhando espaço e respeito no mercado.

Dentre os modelos que estão agradando os consumidores, o Renault CAPTUR chama a atenção pela elegância e diferenciações no estilo de pintura, agora também com versões em das cores, detalhe que trouxe interessados para um test-drive.

Preço do Renault Captur

A versão inicial do Captur começa com o Zen 1.6 manual, ele tem preço aproximado de R$ 80.450.

Para quem procura uma versão mais completa e com mais conforto, a pedida fica com o Captur Intense 2.0 automático, esta versão tem preço aproximado de R$ 93,650.

Conhecendo parte interna do Captur 2018

O carro já chama a atenção, de cara, em razão da possibilidade de escolha da pintura ser em duas cores.

As primeiras impressões no que diz respeito à parte interior deram conta de que o design é ousado e bem atraente.

No modelo em teste, os bancos em tecido mostram mais conforto por causa da mulher, em dia de calor, o desconforto nas pernas, se estiver de saia.

Para ligar o carro, não se usa chave convencional, o que também acredito ser um ponto positivo, no caso de possível roubo e sistemas de segurança do veículo. Um cartão digital é o que se utiliza para ligar o carro.

Com controles acessíveis e de fácil entendimento, foi um tanto quanto lógico fazer os ajustes nos retrovisores e banco, conhecer recursos de faróis, limpadores de parabrisas e outros controles básicos disponíveis. Luzes diurnas em LED no formato C, que destacam a grade inferior, rodas de liga leve diamantadas de 17” também foram observadas.

Inovações puderam ser notadas no painel digital, nas soluções de multimídia e câmera de marcha-ré, disponível no modelo testado.

Por ser uma SUV (sigla em inglês para veículo utilitário esporte – tipo de carro que no Brasil é chamado também de utilitário-esportivo – está sendo usada para classificar diversos automóveis de passeio de médio e grande porte), achei que o porta-malas poderia ter um pouco mais de aproveitamento, embora atenda o tamanho do carro.

A colocação dos air-bags foram apresentadas pelo acompanhante e funcionário da concessionária, mas visualmente, não é notado no design interno que apresentou conforto e controle de altura bom ao acomodar-se para iniciar a fase prática.

O câmbio automático, modelo CVT foi apresentado como o melhor.

O volante é bem interessante na anatomia e é cambiável. Permite subir e descer na altura para que seja ajustada conforme interesse do motorista e o painel digital com computador de bordo ficam bem visíveis ao motorista. Muito bacana poder controlar isso.

Dirigindo no test-drive no Captur 2018

Com um arranque um tanto quanto lerdo, deu para perceber que o carro não possui saída e desenvolvimento rápido.

O piloto automático, sob a alavanca do freio de mão, na minha opinião, foi mal projetado porque ficou difícil manipular o controle com um acesso difícil e que exige atenção para codifica-lo. Não gostei.

Em termos de conforto, de uma forma geral é boa, mas um pouco dura, talvez por ser nova ou o sistema de suspensão ser mais firme. O freio mostrou demora a responder o acionamento, nada que comprometa, mas uma atenção maior a ser tomada.

Em termos de dirigibilidade, precisei trazer o tronco para trás para usar o retrovisor externo. Se for comprar o CAPTUR, talvez o costume em ter esse movimento, não atrapalhe, mas achei desconfortável o fato de ter de buscar posição para enxergar e usar os retrovisores externos.

O cambeamento mostrou-se bem seguro e tranquilo nas mudanças automáticas.

Também achei bacana a sensação de ser um carro alto, o que dá a impressão de mais controle na visibilidade.

Uma outra crítica vai ao encontro das colunas do carro. Os encontros das portas e fechamento da traseira nessas colunas atrapalham um pouco a visibilidade, mas também não compromete a contrapartida de coisas boas, muito maiores que as críticas as quais observei.

De um modo geral, nota 8. Compraria sem medo.